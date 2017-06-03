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Sayısal Loto 3 Haziran çekiliş sonucu

Sayısal Loto 3 Haziran çekiliş sonucu belli oldu. 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 278 bin 201 lira ikramiye haftaya devretti

Sayısal Loto 3 Haziran çekiliş sonucu

Sayısal Loto'nun bu hafta gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 278 bin 201 lira 7 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 225 kişi 3 bin 501 lira 85'er kuruş, 4 bilen 10 bin 899 kişi 54 lira 80'er kuruş, 3 bilen 176 bin 478 kişi ise 9 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 3 milyon 52 bin 898 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 958 bin 250 lira 74 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 94 bin 229 lira 23 kuruş kamuya aktarılacak.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #Sayısal Loto Çekildi (2)
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