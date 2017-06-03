Sayısal Loto 3 Haziran çekiliş sonucu belli oldu. 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 278 bin 201 lira ikramiye haftaya devretti

Sayısal Loto'nun bu hafta gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 278 bin 201 lira 7 kuruş ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 225 kişi 3 bin 501 lira 85'er kuruş, 4 bilen 10 bin 899 kişi 54 lira 80'er kuruş, 3 bilen 176 bin 478 kişi ise 9 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte, 3 milyon 52 bin 898 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 958 bin 250 lira 74 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 94 bin 229 lira 23 kuruş kamuya aktarılacak.





