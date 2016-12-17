Sayısal Loto çekildi (Sayısal Loto 17 Aralık çekilişi)

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 3 milyon 446 bin 202 lira 75 kuruş ikramiye kazandı.

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 123 kişi 5 bin 948 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 301 kişi 75 lira 45'er kuruş, 3 bilen 143 bin 85 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Çekilişte, 6 milyon 281 bin 250 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kuponunu, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinden yatırdığı belirtildi.



Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 819 bin 175 lira 57 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 16 bin 146 lira 24 kuruş aktarılacak. AA

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