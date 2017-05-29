Mali denetimin en önemli kurumu Sayıştay'ın kuruluşunun 155'inci yıl dönümü kutlandı. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş başkanlığındaki heyet Anıtkabir'e çıktı. Baş, "Sayıştay, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkma yolunda ilerlemektedir" dedi.

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Türkiye'nin köklü kurumlarından biri olan Sayıştay'ın kuruluşunun 155'inci yıl dönümü kutlandı.



Kamu mali denetiminin en önemli kurumu Sayıştay için kutlamanın ilk adresi Anıtkabir oldu.



Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş başkanlığındaki heyet Arslanlı yolda yürüyerek Ata'nın huzuruna çıktı. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Baş, ardından Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.



Baş, devletin denetim kurumlarının geçen zaman içinde kendini yenileyerek çağa ayak uydurduğunu belirtti.



Kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayımladı. Erdoğan, Sayıştay'ın kurulduğu 1862 yılından bu yana kamu maliyesinin etkin ve verimli bir şekilde işleyişini sağlama görevini başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.



Erdoğan, "Kamu kaynaklarıyla, bütçenin etkin ve verimli kullanılması, ekonomimizin istikrarına, halkımızın huzur ve refahına da olumlu yansımaktadır" diye konuştu.



Bir mesaj da Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Sayıştay'ın milli menfaatleri korumaya yönelik hassasiyetlerine her zaman büyük güven duyduğunu belirtti.





ulusalkanal.com.tr