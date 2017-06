İSTANBUL'da Şehir Hatları, 5 Haziran Pazartesi gününden itibaren Yaz Tarifesine geçiyor. Yeni tarife ile birlikte bazı hatlarda sefer artışına gidilirken, dört yeni hat ve yenilenen iskelelerle yolcularına dopdolu bir yaz tarifesi seçeneği sunuyor.

Yaz sezonuna göre düzenlenen seferler 5 Haziran – 17 Eylül 2017 tarihleri arasında geçerli olacak. Yaz tarifesiyle Bostancı'dan Karaköy'e, kıyı boyunca Eminönü – Sarıyer ve Beykoz – Üsküdar'a, tarifeli hale gelen Ortaköy – Üsküdar seferleriyle 4 yeni hat hizmete alınıyor.



Yolcularına güvenli, konforlu, nostaljik, İstanbul tadında toplu ulaşım hizmeti sunan Şehir Hatları 5 Haziran'da '2017 Yaz Tarifesi'ne geçiyor. Yaz mevsiminin yoğunluğu dikkate alınarak düzenlenen vapur hatları yeni seferlerle güçlendirildi. Yaz tarifesiyle birlikte Şehir Hatları her iki yakada kıyı boyunca Eminönü – Sarıyer ve Beykoz – Üsküdar, Bostancı – Karaköyve tarifeli hale getirilen Ortaköy – Üsküdarseferlerini hizmete alıyor.



Yeni açılacak hatlardan Bostancı – Karaköy seferleri hafta içi 06: 45 – 19: 20 arasında Bostancı'dan, 07: 35 – 20: 15 arasında Karaköy'den sabah ve akşam pik saatlerde yapılarak İstanbullulara önemli katkı sağlayacak. Bostancı – Karaköy seferlerinin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.



Asya – Avrupa geçişlerini denizden 8 dakikaya indirenİstinye – Çubuklu arabalı vapur seferleri iki yaka arasında hafta içi ve Cumartesi günleri 86, Pazar ve tatil günleri karşılıklı 74 seferle yolcularına süre ve fiyat avantajı sağlamaya devam edecek.



Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı seferleri 12 Haziran – 27 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'un sayfiye yerlerinden Poyraz'a kadar uzatıldı, Sedef Adası seferleri de her gün Bostancı'dan Büyükada'da ücretsiz aktarmalı olarak 2 gidiş – 2 dönüş şeklinde yaz boyunca uygulanacak.



FENER VE BALAT İSKELELERİNE TARİHİ DOKUNUŞ



Bir süredir bakım – onarım çalışmaları nedeniyle sefer yapılamayan tarihi Fener ve Balat iskeleleri de 2017 yaz tarifesiyle birlikte Üsküdar – Eyüp hattında hizmet vermeye başlacak. Bekleme salonları, yolcu geçiş platformları, iskele çatısı, dış ve iç cephe sistemleriyle yenilenen tarihi iskeleler aslına sadık kalınarak orijinaline uygun bir şekilde yeniden inşa edildi. Kazıklı sistem üzerinde radye temel donatıları konularak beton üzerinde bina edilen her iki iskele 5 Haziran Pazartesi gününden itibaren Haliç hattındaki seferlerle Haliç yolcularıylayeniden buluşuyor.



Yaz tarifesiyle birlikte hizmete girecek projelerle ilgili bilgi veren Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler, deniz ulaşımını daha keyifli, daha kullanılır hale getirmeye çalıştıklarını, İstanbulluların ve bu şehri ziyarete gelen turistlerin denizden daha fazla faydalanmalarını istediklerini belirtti. Yaz tarifesiyle birlikte önemli planlamaların gerçekleştirildiğini bildiren Güler, özellikle Bostancı – Karaköy seferlerinin yolculara süre ve ekonomik katkı sağlayacağını, toplu ulaşımda entegre ve planlı seferler ve yenilenen iskelelerle İstanbullularakeyifli deniz yolcuları yaşatmak istediklerini söyledi.



BOĞAZ TURLARI



Yaz sezonuyla Boğaziçi Turlarından 'Nostaljik Tur' her gün 10.35 ve 13.35, 'Kısa Boğaz Turu' 14.30 Eminönü'nden hareket edecek. Şehir Hatlarının bir klasiği haline gelen yaz akşamlarının nostaljik keyfi "Mehtap Turları" da 10 Haziran – 16 Eylül tarihleri arasında her Cumartesi Bostancı'dan Anadolu Kavağı'na uzanan turlarla başlıyor.



Boğaziçi, Adalar, Haliç ve arabalı vapur hatlarındaki Şehir Hatları yaz tarifesi seferleri 17 Eylül tarihine kadar geçerli olacak. 2017 Yaz Tarifesiyle ilgili ayrıntılı bilgiye, Alo 153 Beyaz Masa'dan, iskelelerde bulunan tarife kitapçıkları ile www.sehirhatlari.istanbul web adresinden ulaşılabiliyor.