Youtube'dan Çağatay Akman'a büyük şok: Ünlü şarkısı...
Youtube'dan Çağatay Akman'a büyük şok: Ünlü şarkısı...
Araç sahiplerine çifte indirim...
Araç sahiplerine çifte indirim...
Programlarını iptal etti
Programlarını iptal etti
Yarbay Songül Yakut da şehit oldu
Yarbay Songül Yakut da şehit oldu

Şehit Albay Oğuzhan Küçükdemirkol'un ailesi tören için Ankara'ya yola çıktı

Kazada şehit olan Albay Küçükdemirkol'un Sakarya'da yaşayan kızı Zeynep, yetkililerin ziyareti sırasında duygulu anlar yaşadı

Şehit Albay Oğuzhan Küçükdemirkol'un ailesi tören için Ankara'ya yola çıktı

 Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Albay Oğuzhan Küçükdemirkol'un Sakarya'da annesi ile yaşayan 18 yaşındaki kızı Zeynep Küçükdemirkol, acı haberi almasının ardından babası için düzenlenecek tören için Ankara'ya yola çıktı.

Şehidin Serdivan ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde ikamet eden eski eşi Dilek Nurlu ile kızı Zeynep, Küçükdemirkol'un şehadet haberini gece saatlerinde öğrendi.
Haberin ardından Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ekipleri, askeri yetkililer ile sağlık ekipleri eşliğinde şehidin kızının annesi ile yaşadığı eve geldi.
Askerler eve, Türk bayrakları astı. Gözyaşlarına hakim olamayan Zeynep'i askeri yetkililer teselli etti.
Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkililerinin de bulunduğu araca binen şehidin kızı Zeynep ve eski eşi Dilek Nurlu, Ankara'da düzenlenecek tören için yola çıktı.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopterin kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu 13 asker şehit olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Zeynep Küçükdemirkol #uludere #şırnak #şehit kızı #şehit #helikopter #Albay Oğuzhan Küçükdemirkol
banner863
Önceki Haber
Youtube, 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısını yayından kaldırdı
Sonraki Haber
“Bu yıl 'feda' sezonundan daha zordu“
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.