Kazada şehit olan Albay Küçükdemirkol'un Sakarya'da yaşayan kızı Zeynep, yetkililerin ziyareti sırasında duygulu anlar yaşadı

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Albay Oğuzhan Küçükdemirkol'un Sakarya'da annesi ile yaşayan 18 yaşındaki kızı Zeynep Küçükdemirkol, acı haberi almasının ardından babası için düzenlenecek tören için Ankara'ya yola çıktı.



Şehidin Serdivan ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde ikamet eden eski eşi Dilek Nurlu ile kızı Zeynep, Küçükdemirkol'un şehadet haberini gece saatlerinde öğrendi.

Haberin ardından Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ekipleri, askeri yetkililer ile sağlık ekipleri eşliğinde şehidin kızının annesi ile yaşadığı eve geldi.

Askerler eve, Türk bayrakları astı. Gözyaşlarına hakim olamayan Zeynep'i askeri yetkililer teselli etti.

Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yetkililerinin de bulunduğu araca binen şehidin kızı Zeynep ve eski eşi Dilek Nurlu, Ankara'da düzenlenecek tören için yola çıktı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopterin kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu 13 asker şehit olmuştu.