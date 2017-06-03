Trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Alper'in de içinde olduğu otomobille çarpışan kamyonun bağlı bulunduğu şirketin şantiye sorumlusu tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazaya karışan kamyonun bağlı bulunduğu şirketin şantiye sorumlusu tutuklandı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer tarafından kazaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, kazaya sebep olan kamyonun bağlı bulunduğu şirketin şantiye sorumlusu İbrahim Yağız önceki gün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yağız tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in (48) içinde bulunduğu, makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı 20 AB 548 plakalı otomobil, 10 Mayıs'ta Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Salihağa yolundaki kontrolsüz kavşakta Uğur Tufan (53) yönetimindeki 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmıştı. Kamyonun üzerine devrildiği otomobildeki Başsavcı Alper ile makam şoförü Akşehirli hayatını kaybetmiş, koruma polisi Ramazan Uğur yaralanmıştı.

Kaza sonrası aracını terk ederek bir fabrika yanından kaza yerini izleyen kamyon şoförü Uğur Tufan ile aracın sahibi Zeki Akyol gözaltına alınmış, kamyonun şoförü Tufan ve sahibi Akyol tutuklanmıştı.

Bir ay önce alkollü yakalandığı için ehliyetine 2019'a kadar el konulan kamyon şoförü Tufan'ın SRC belgesinin olmadığı, kamyonun tonaj sınırının üstünde yük taşıdığı tespit edilmiş, kazadan 4 gün önce kente gelen Uğur Tufan'ın altyapı işini alan taşeron şirketteki kamyonu kullanmaya başladığı öğrenilmişti.