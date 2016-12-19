Şehit Döngel, gözyaşları arasında toprağa verildi

KAYSERİ’deki bombalı terör saldırısında şehit olan Jandarma Komando Er 20 yaşındaki Kenan Döngel, memleketi Sinop'un Erfelek İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi

0 0 0 0

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan Jandarma Komando Er Kenan Döngel’in cenazesi, dün gece memleketi Sinop'un Erfelek İlçesi'ne getirildi. Burada şehit er Döngel için tören düzenlendi. Erfelek Meydanı'nda düzenlenen törene, Sinop Valisi Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Şefaattin Serten, Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Törende şehidin annesi Şehime Döngel, babası Özcan Döngel ve kardeşi 17 yaşındaki Mertcan Döngel güçlükle ayakta durabild. 4 yaşındaki küçük kardeşi Rivanur Döngel ise her şeyden habersiz yakınlarının yanında töreni takip etti.



Anne ve babası ile yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Anne Şehime Döngel'in, "Yavrum sana nasıl kıydılar. Ben senin yokluğuna nasıl dayanırım. Kınalı kuzum" ağıtları yürekleri dağladı. Ardından Erfelek Camii’ne getirilen şehit er Kenan Döngel'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından edilen dualarla Erfelek İlçesi Akçasöğüt Köyü'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: