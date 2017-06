PKK'lı teröristlerce katledilen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, ilk ve son görev yeri Kozluk Çok Programlı Lisesindeki müzik atölyesine verilecek.

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca katledilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, ilk ve son görev yeri olan lisedeki müzik atölyesinde yaşatılacak.



Kozluk Çok Programlı Lisesi Müdürü Mahmut Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden müzik öğretmenleri Yalçın'ın adının, okullarındaki müzik atölyesine verileceğini söyledi.



Şenay öğretmenin 7 ay önce okullarına atandığını belirten Işık, okulun müzik atölyesinin Yalçın'ın her ay aldığı bir enstrümanla genişletildiğini anlattı.



Işık, "Öğretmenimizi kaybetmenin acısını derinden yaşıyoruz. Şenay öğretmen hem öğretmendi hem de öğrencilerinin arkadaşı gibiydi. 7 ay gibi kısa sürede hepimizin gönlünde taht kurmayı başardı. Şenay öğretmeni unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.



"Hayatının baharında katledildi"



Yalçın ile aynı okulda görev yapan müzik öğretmeni Emrah Yıldırım da meslektaşlarının şehit olduğu haberini alınca büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.



Şenay öğretmenin henüz hayatının baharındayken katledildiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Kendisi oldukça neşeli bir insandı, yerinde duramazdı, hayatı dolu dolu yaşıyordu. Bu haberi duyduğumuzda şok olduk. Bu ölümü hak etmemişti. Kelimelerin bittiği an, sözcüklerin boğazımızda düğümlendiği anları yaşadık. Branşı müzik olduğu için devamlı enstrüman çalardı, şarkı söylerdi. Güzel bir türküsü vardı, 'Magosa Limanı' diye, orada da gereken her şeyi anlatmış gibi. Sanki hayal gibi geliyor bize. Şaka gibi yani, dilimiz tutuluyor."



Batman Üniversitesinde yüksek lisans yapıyordu



Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş da açıklamasında, Şenay öğretmenin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde yüksek lisans yaptığını bildirdi.



Yalçın'ın başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Durmuş, şunları kaydetti:



"Yalçın'ın acısı yüreğimizi dağlamaktadır. Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden bu tür saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan bu saldırılar karşısında geçmişte olduğu gibi bugün de hep birlikte teröre karşı tek vücut ve tek ses olarak dimdik duracağız. Bu ülkenin birlik beraberlik duyguları, hiçbir zaman çözülemeyecek kadar kökleşmiştir."