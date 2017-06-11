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Şehit er Onur Yaman'ın cenazesi memleketine uğurlandı

Diyarbakır'da nöbet sırasında arkadaşının silahından çıkan kurşunla şehit olan er Yaman'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderildi

Şehit er Onur Yaman'ın cenazesi memleketine uğurlandı

 Diyarbakır'da nöbet sırasında arkadaşının silahından çıkan kurşunla şehit olan er Onur Yaman için tören düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlası'ndaki törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Yaman'ın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine gönderildi.

Törene Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş da katıldı.

Öte yandan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yaman'ın, 7. Kolordu Karargah Destek Grup Karargah Bölük Komutanlığında akşam nöbet kulübesinde arkadaşının silahından çıkan kurşunla şehit olmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şehit #Onur Yaman #er #diyarbakır
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