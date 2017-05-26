"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Şehit er Reşit Yıldız Diyarbakır'ın Hani ilçesinde toprağa verildi

PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen şehit düşen tankçı er Reşit Yıldız Diyarbakır'ın Hani ilçesinde toprağa verildi

Şehit er Reşit Yıldız Diyarbakır'ın Hani ilçesinde toprağa verildi

 Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin 15 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen şehit olan tankçı er Reşit Yıldız, Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlası'nda düzenlenen törenin ardından şehit Yıldız’ın cenazesi helikopterle doğduğu köye getirildi. Şehidin annesi Şahide ve babası Yılmaz Yıldız, evlatlarıyla beraber helikopterde geldi.

Şehit Yıldız’ın Türk bayrağına sarılı naaşı köylüler ve askerlerin omuzunda cenaze namazının kılınacağı yere getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından şehit Yıldız, Kürtçe ve Zazaca ağıtlarlarla Çardaklı Mahallesi Mezarlığına defnedildi.
İçişleri Bakanlığınca Hani Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Barbaros Kasar, şehidin babasını öperek Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını verdi.
Törene, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş da katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Şehit er Yıldız son yolculuğuna uğurlandı #diyarbakır
banner863
Önceki Haber
Ameliyathaneden hırsılık yapan şüpheli tutuklandı
Sonraki Haber
Balıkesir'deki cinayet davasında karar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.