PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen şehit düşen tankçı er Reşit Yıldız Diyarbakır'ın Hani ilçesinde toprağa verildi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin 15 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen şehit olan tankçı er Reşit Yıldız, Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesi'nde toprağa verildi.



Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlası'nda düzenlenen törenin ardından şehit Yıldız’ın cenazesi helikopterle doğduğu köye getirildi. Şehidin annesi Şahide ve babası Yılmaz Yıldız, evlatlarıyla beraber helikopterde geldi.



Şehit Yıldız’ın Türk bayrağına sarılı naaşı köylüler ve askerlerin omuzunda cenaze namazının kılınacağı yere getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Yıldız, Kürtçe ve Zazaca ağıtlarlarla Çardaklı Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

İçişleri Bakanlığınca Hani Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Barbaros Kasar, şehidin babasını öperek Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını verdi.

Törene, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş da katıldı.