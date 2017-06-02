Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tekniker Başçavuş Fevzi Kıral memleketi Akhisar'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tekniker Başçavuş Fevzi Kıral, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.



Şehidin naaşı Akhisar Cemevi önüne getirildi. Okunan özgeçmişinin ardından İzmir Aliağa cemevinden gelen dede Gökmen Savak cenaze namazı kıldırdı.

Tören sırasında şehidin annesi Nurdan, babası Sabri, eşi Nirgül, kızları Sude Nur ile Zehra ve ağabeyi Yüzbaşı Hürşehit Kıral, tabuta asker selamı verdi, birlikte tabuta sarılıp şehidin fotoğrafını öptüler.



Şehit için dökülen gözyaşı ve yakılan ağıtlar törene katılanları da ağlattı.

Şehidin naaşı kılınan namazın ardından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Ailesinin evinin önüne götürülerek helallik alınan Kıral'ın cenazesi, Beyoba mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Tugay Komutanı Piyade Albay Şefik Güvenç, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, Tur Yıldız Biçer, Mazlum Nurlu, Erkan Akçay, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, şehidin arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



İzmir Gaziemir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli olan şehit Kıral, 10 gün önce geçici görevle Şırnak'a gitmişti.