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Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in ailesine acı haber iletildi

Dargeçit ilçesinde güvenlik güçlerinin operasyonlarının sürdüğü bölgede teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Zengin'in Burdur'da yaşayan ailesine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in ailesine acı haber iletildi

 Mardin'in Dargeçit ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgede güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in Burdur'da yaşayan ailesine acı haber iletildi.

Burdur merkeze bağlı Güneyyayla köyünde yaşayan şehidin annesi Ayşe Yaver, üvey babası Ali Yaver ve kız kardeşi Emine Zengin, yetkililerden şehadet haberini alınca büyük üzüntü yaşadı.

Uzun süre ağlayan ve sinir krizi geçiren aile bireylerine 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Şehit ailesinin evine ve Güneyyayla'daki sokaklara köylüler tarafından Türk bayrağı asıldı.
Acı haberi duyan şehidin yakınları ve köylüler, taziyede bulunmak için eve geldi.
Bekar olduğu öğrenilen şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin'in naaşının Güneyyayla köyünde bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.
Mardin'in Dargeçit ilçesi Kısmetli, Kılavuz ve Değerli Mahallelerinde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu bölgede tespit edilen bir grup teröristin, güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıkmıştı. Çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Hikmet Zengin, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #burdur #mardin #operasyon #sokağa çıkma yasağı #şehit #terör
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