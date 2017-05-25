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Şehit Kaymakam Safitürk'ün hayali için Mardin'deler

PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu geçen yıl şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün hayali gerçek oluyor. Safitürk'ün hayalinden yola çıkarak başlatılan "Kardeşlik köprüsü projesi" kapsamındaTrabzon’dan Mardin’e bir heyet gitti.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün hayali için Mardin'deler

Şehit kaymakam Fatih Safitürk'ün hayali gerçek oldu. Karadenizin horonu bu kez Mardin'de tepildi.

Kardeşlik köprüsü projesi kapsamındaTrabzon’dan Mardin’e giden heyet Midyat ve Hasankeyf'i ziyaret etti.

Bu proje Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün de hayaliydi. 

Trabzon'dan gelen konukları Midyat Kaymakam Hüseyin Tekin karşıladı.

Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi de Karadeniz'den selam getirdiklerini söyledi.

Trabzonlular Mardin'de olmaktan çok mutlu. 

Şehit Kaymakam  Muhammet Fatih Safitürk, "Bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a götürerek maç izletmek" istiyordu. Bu hayalden yola çıkarak başlatılan projede Mardin'den 140 öğrenci  28 Nisan'da Trabzon'a gitmişti.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #şehit #Şehit kaymakam #Derik Kaymakamı #Muhammet Fatih Safitürk #hayal #pkk #terör #terörist
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