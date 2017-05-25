Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan özel harekat polisi Yılmaz'ın babaevinde yas var

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde süren operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın baba ocağında büyük üzüntü yaşanıyor.



İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, şehit Yılmaz'ın (25) Çatalarmut Mahallesi Telli Sokağı'ndaki ailesinin evine giderek, acı haberi anne Hatun ve baba Mehmet Yılmaz'a verdi.



Haberin duyulmasının ardından eve gelen akraba ve komşular, Yılmaz ailesini teskin etmeye çalıştı. Fenalaşan 4 çocuk annesi Hatun Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Çok sayıda özel harekat polisi de taziyelerini iletmek üzere Yılmaz ailesinin evine geldi.



Yılmaz'nın baba ocağı ile bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Mesleğe 2014'te başlayan ve Kars Emniyet Müdürlüğü emrindeyken Beytüşşebap'a geçici görevle giden Yılmaz'ın bekar olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesi, Salıpazarı ilçesinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katılacak.