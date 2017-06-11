Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Batman'daki hain saldırıda şehit olmuştu

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, gelin duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı.



Batman'ın Kozluk ilçe merkezinde, önceki gün içerisine patlayıcı yerleştirdikleri ticari araçtan inen teröristler, belediye başkanının aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemişti. Saldırıda, 4 öğretmen arkadaşı ile birlikte başka bir araçla olay yerinden geçen ve Ekim 2016'da ilçeye müzik öğretmeni olarak atanan 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.



Şehit öğretmenin cenazesi Batman'daki törenin ardından dün uçakla Ankara'ya daha sonra buradan da akşam saatlerinde karayoluyla doğum yeri olan Osmancık ilçesine getirildi. Sabah saatlerinde Osmancık Devlet Hastanesi morgundan alınan genç öğretmenin al bayrağa sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı İlçe Kaymakamlığı binası önüne getirildi.



Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yılmaz için düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da ilçeye geldi.



Cenazede teröre lanet yağdı



Kızının tabutu başında konuşan Sadık Yalçın, "Kimse bizleri yıldıramaz. Bu vatan tarihte Türk kalmaya devam edecek. Bugün de Türk, yarın da Türk ne mutlu Türküm diyene" dedi.



Şehit öğretmenin arkadaşları Aybüke öğretmenin tabutuna sarırılarak gözyaşı döktü.



Bu sırada şehidin amcası Ertuğrul Şahin, ağlayanları uyararak terör örgütünü sevindirmeyeceklerini belirtti.



