Şehit olan Pilot Yüzbaşı Sığınak'ın Adana'daki evine acı haber ulaştı

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak'ın Adana'daki evinde yas var.



Şehit Sığınak'ın (32) merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan annesi Sema ve babası Hayati Sığınak'a acı haber askeri yetkililerin tarafından verildi.



Haberin duyulmasının ardından eve gelen şehidin yakınları, Sığınak ailesini teskin etmeye çalıştı.



Anne Sığınak, "Sizi Serhat'ımın düğününe çağıracaktım." diyerek gözyaşı döktü.



Şehit Sığınak'ın yarın düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.



Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopterin kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu 13 asker şehit olmuştu.

