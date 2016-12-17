Şehit Piyade Çavuş Barçın'ın dedesi ve babaannesinin evinde yas var

Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen Piyade Çavuş Fehmi Barçın'ın Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan dedesi Fehmi Barçın ve babaannesi Tayyibe Barçın'ın evinde yas var.

0 0 0 0

Bursa nüfusunu kayıtlı olan ancak ailesi İstanbul'da yaşayan şehit Barçın'ın İznik ilçesine bağlı Süleymaniye köyünde ikamet eden dedesi Fehmi Barçın ve babaannesi Tayyibe Barçın'a Kaymakam Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Fırat Toprak ve Belediye Başkanı Osman Sargın taziye ziyaretinde bulundu.



Şehidin cenazesinin yarın, İstanbul'da düzenlenecek törenin ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi. AA