Şehit Piyade Uzman Onbaşı Koç'un Osmaniye'deki babaevine acı haber ulaştı

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Zeki Koç'un Osmaniye'deki babaevinde yas var.

Şehit Koç'un, Düziçi ilçesine bağlı Bostanlar köyünde yaşayan annesi Zeynep ve babası Ali Koç'a acı haberi, Düziçi Kaymakamı Mustafa Koç ve askeri yetkililer verdi.

Askerlere uzun süre oğluna ne olduğunu soran anne Koç, evladının şehit olduğu haberine uzun süre inanamadı.

"Benim oğlum da sizin gibi asker." diyerek askerlere sarılan acılı anneye sağlık ekipleri müdahale etti.



Üç çocuk babası şehit Koç'un babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopterin kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu 13 asker şehit olmuştu.