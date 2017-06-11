PKK'lı teröristlerin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırısı sırasında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi görev yaptığı okulda yaşatılacak

PKK'lı teröristlerin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırısı sırasında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi görev yaptığı okula verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca ekim ayında yapılan sözleşmeli öğretmen atamasında Kozluk Çok Programlı Lisesine (ÇPL) atanan, kısa sürede yaptığı çalışmalar ve seslendirdiği türkülerle gönülleri fethetmeyi başaran 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın PKK'lı teröristlerce katledilmesi, öğrencileri ve öğretmen arkadaşlarını yasa boğdu.

Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler, Yalçın'ın eşyalarının ve hatıralarının bulunduğu müzik atölyesini ziyaret etti.



Okula ismi verilecek

Kozluk ÇPL Müdürü Mahmut Işık, AA muhabirine, daha önce şehit öğretmenin adını okula kazandırdığı müzik sınıfına vermeyi planladıklarını belirterek, "Kaymakamlıkla yaptığımız görüşmelerin ardından şehit Aybüke'nin isminin okula verilmesi kararlaştırıldı." dedi.

Işık, okulun en genç öğretmeni olan Yalçın'ın öğrencilerini çok sevdiğini ifade ederek, "Geldiğinde okulumuzda müzik odamız yoktu. Gayretleriyle okulumuza bir müzik odası kazandırdı, müzik aletlerini kendi imkanlarıyla tedarik etti. Çok başarılı öğretmenimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz." şeklinde konuştu.



"Annemiz gibiydi"

Öğrencilerinden Dilek Avcı, şehit öğretmenin kendilerine anne şefkatiyle yaklaştığını ve yakından ilgilendiğini anlattı.

Şenay Aybüke Yalçın'dan çok şey öğrendiklerini dile getiren Avcı, "Çok kısa sürede bize çok şeyler öğretti. Terör saldırısına maruz kaldı, mekanı cennet olsun. O bizim sadece müzik öğretmenimiz değildi, bir rehber öğretmen gibi dertlerimize ortak oluyordu. Bir öğretmendi ama annemiz gibiydi, çok iyiydi." ifadelerini kullandı.



Firdevs Akın da "Aybüke öğretmenimiz çok iyiydi. Ondan çok şey öğrendik. Örnek alınacak bir öğretmendi. Bize her konuda çok desteğini gördük. Çok üzüldük, keşke böyle olmasaydı." şeklinde konuştu.

Tercih sıralamasında 18. tercihi olan Kozluk ÇPL'de geçen yılın ekim ayından bu yana görev yapan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, önceki gün öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra iki öğretmen arkadaşı ile evine döndüğü sırada PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde çabalara rağmen şehit düşmüştü.