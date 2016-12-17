Şehit Sıhhiye Er Kamil Tunç'un cenazesi Afyonkarahisar'a getirildi

Tunç'un cenazesi askeri uçak ile Kayseri'den Afyonkarahisar Hava Meyden Komutanlığı Havaalanına getirildi.Kaynak: AA
Burada askeri töreni ile şehidin yakınları ve askeri erkan ile uçaktan alınan cenaze, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Şehit Tunç'un cenazesi yarın öğle namazına müteakip Hocalar ilçesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
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