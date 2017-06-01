Şehit Teknisyen Başçavuş Kıral'ın Manisa'daki evine acı haber ulaştı

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teknisyen Başçavuş Fevzi Kıral'ın (35) Manisa'daki evinde yas var.



Şehit Kıral'ın Akhisar ilçesi Beyoba Mahallesi'nde yaşayan annesi Nurdan ve babası Sabri Kıral'a acı haber Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Belediye Başkanı Salih Hızlı ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kaan Mete tarafından verildi.

Haberin duyulmasının ardından eve gelen şehidin yakınları, Kıral ailesine taziyelerini iletti.

Şehit Kıral'ın, İzmir Gaziemir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli olduğu ve 10 gün önce geçici görevle Şırnak'a gittiği belirtildi.

Sude Nur ve Zehra isminde iki kız babası olan Kıral'ın abisi Yüzbaşı Hürşehit Kıral'ın da Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.

Şehidin cenazesinin Beyoba Mezarlığı'nda toprağa verileceği ifade edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopterin kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu 13 asker şehit olmuştu.