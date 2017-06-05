31 Mayıs 2017 Çarşamba günü Şırnak Şenoba'da meydana gelen helikopter kazası sonucu 12 kahraman asker ile birlikte şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın adının 31 Mayıs itibarıyla bizzat başından beri yönettiği operasyona verildiği bildirildi.

31 Mayıs 2017 Çarşamba günü Şırnak Şenoba'da meydana gelen helikopter kazası sonucu 12 kahraman asker ile birlikte şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın adının 31 Mayıs itibarıyla bizzat başından beri yönettiği operasyona verildiği bildirildi.



23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda ve emir-komutasında İncebel Dağları - Kato bölgesinde 19 Nisan 2017’de başlayan operasyon zor arazi ve hava şartlarında 47 gündür aralıksız devam ediyor.



Operasyon bölgesinde 1 Mayıs-04 Haziran 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 6 yeni mağara tespit edildi.



Böylece şimdiye kadar bölgede tespit edilen mağara sayısı 97’ye ulaştı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edildiği bildirildi.



31 Mayıs-04 Haziran 2017 tarihleri arasında Şırnak-Kato Dağı bölgesinde yeni tespit edilen 6 mağara içerisinde yapılan aramada şunlar ele geçirildi:



- (32) adet kalaşnikof piyade tüfeği,

- (43.000) adet kalaşnikof mühimmatı,

- (1000) adet doçka mühimmatı,

- (176) adet el bombası,

- (2500) adet bixi mühimmatı,

- (1500) adet HK-33 mühimmatı,

- (10) adet RPG-7 a/t sevk fişeği,

- (1) adet anti tank mayını,

- (25) adet T-40 bombaatar mühimmatı kapsülü,

- (50) adet M-16 dipçiği,

- (1) adet doçka mekanizması,

- (10) adet tüp,

- Çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi.



TOPLAMDA ELE GEÇİRİLENLER



Bölgede devam eden operasyonda toplam olarak 751 adet muhtelif tipte silah, 411.335 adet muhtelif mühimmat, 5 tondan fazla amonyum nitrat patlayıcı madde ile 76 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



Operasyonların devam ettiği aktarılırken düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemelere ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.























