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Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın annesi, hastaneye kaldırıldı

Şırnak'taki helikopler kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Sakarya'da yaşayan annesi Hamide Çoban, oğlunun şehit haberini alınca fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın annesi, hastaneye kaldırıldı

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ndeki helikopter kazasında şehit olan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Sakarya'da yaşayan annesi Hamide Çoban, oğlunun şehit haberini alınca fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nin Yazlık Mahallesi'nde yaşayan Hamide Çoban, Şırnak'taki helikopter kazasında oğlu Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın şehit düştüğünü öğrenince fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Hamide Çoban, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoban, tansiyon düşmesi ve kalp rahatsızlığı teşhisi ile müşahade altına alındı.

Askeri yetkililer de hastaneye gelerek Çoban'ın durumu hakkında bilgi aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Aydoğan Aydın
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