Hiç yerinde durmadı. Görev hayatının büyük bölümünü güneydoğuda terör operasyonlarında geçirdi. Son olarak Kato Dağı'nda sevk ve idare ettiği operasyonda bölücü terör örgütüne çok ağır bir darbe indirilmesini sağladı.
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın, Özel Kuvvetler Komutanlığında tim komutanı olduğu 1992 yılında 'Hanke'ye ağıt' adında destansı bir şiir yazmıştı. Görev yaptığı Şırnak'taki Hanke Dağı'na anlatıyor "Uyan Hanke, geliyorum, heybetimle, havamla..." diyordu...
AĞAR, 'HANKE'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Hanke Dağı'nın fotoğrafını paylaştı.
9 Ekim 1993 tarihinin not düşüldüğü fotoğrafı paylaşan Ağar, "Aydoğan Aydın Paşa'nın Hanke'si..." diye yazdı.
TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN'IN KALEME ALDIĞI 'HANKE'YE AĞIT' İSİMLİ ŞİİR
Doksan kişiydik biz o gün
Aç, susuz, uykusuz
Nasır tutmuş ayaklarla
Yürüyorduk kaygusuz
Sis, çamur, kanla, terle
Üzerindeydik bulutların
Ayrım Hanke Yaylası'nda
Yeşerirken umutlarım
Soğuk namlular elimizde
Yürüyorken dağlara
Şehitlerden selam geldi
Savaşan tüm sağlara
Uzaklarım yakınlaştı
İnancımla, davamla
Uyan Hanke geliyorum
Heybetimle, havamla.
ulusalkanal.com.tr
Son olarak bölücü terör örgütü üyelerinin kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek için İncebel Dağları-Kato bölgesindeki operasyonları sevk ve idare eden Tümgeneral Aydoğan Aydın, vatan sevgisini şiir ile dile getirmişti. Tümgeneral Aydın 1992 yılında 'Hanke'ye ağıt' adında destansı bir şiir yazmıştı. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Hanke Dağı'nın fotoğrafını paylaştı.
Hiç yerinde durmadı. Görev hayatının büyük bölümünü güneydoğuda terör operasyonlarında geçirdi. Son olarak Kato Dağı'nda sevk ve idare ettiği operasyonda bölücü terör örgütüne çok ağır bir darbe indirilmesini sağladı.