Son olarak bölücü terör örgütü üyelerinin kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek için İncebel Dağları-Kato bölgesindeki operasyonları sevk ve idare eden Tümgeneral Aydoğan Aydın, vatan sevgisini şiir ile dile getirmişti. Tümgeneral Aydın 1992 yılında 'Hanke'ye ağıt' adında destansı bir şiir yazmıştı. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Hanke Dağı'nın fotoğrafını paylaştı.

0 0 0 0