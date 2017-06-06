Şırnak Şenoba'daki helikopter kazasında şehit olan 13 kahraman askerin ismi bundan sonra İstanbul'da yaşatılacak. Büyükçekmece'deki Şehitler ormanına 13 şehit için, 13 çınar ağacı dikildi.

Önce tören düzenlediler.. Ardından da her bir şehit için, bir çınar ağacı diktiler..Türkiye'yi ağlatan Şırnak Şenoba şehitlerinin ismi bunda sonra İstanbul'da yaşayacak.İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için düzenlediği etkinlikte 13 şehit askeri de unutmadı.Büyükçekmece Şehitler ormanında yapılan törene Büyükçekmece Kaymakamı Mustafa Hulusi Arat, Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol da katıldı..Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler ormanına 13 kahraman asker için 13 çınar ağacı dikildi.Etkinliğin amacını anlatan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "şehitlerimize minnettarız" dedi.