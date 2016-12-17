Şehitler tepesi boş kalmıyor

Saldırının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen vatandaşlar Şehitler Tepesine akın etmeye devam ediyor.

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Devlet erkânı ve yüzlerce vatandaş, Şehitler Tepesini bugün de boş bırakmadı. Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan askerlerimiz de anıldı. Meclis divanı adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, patlama yerini ziyaret etti.



Beşiktaş saldırısının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen, yurttaşlar Şehitler Tepesi'ne akın etmeye devam ediyor.



Ziyaretlerde, Kayseri'deki saldırı da şehit olan askerlerimiz de anıldı, terörle mücadele vurgularının tonu daha yüksek oldu.



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, meclis divan heyeti adına Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti.



Kahraman, burada Kayseri saldırısı ile ilgili konuştu.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'de saldırının yapıldığı noktadaydı.



İstanbul'da bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor da, bombalı saldırının yapıldığı Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti. Bir süre olay yerinde incelemeler yapan Pahor, daha sonra Beşiktaş'tan ayrıldı.



Çiçek üreticileri de Şehitler tepesine 44 şehit için 44 bin karanfil bıraktı.



Ermeniler yurttaşlarımızda patlama yerini ziyaret etti. Luys Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şahnur Kazancı'nın, ''Ermeni toplumu olarak her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız'' dedi.









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