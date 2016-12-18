Şehitler Tepesi boş kalmıyor

İstanbul Beşiktaş'ta, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıya tepkiler sürüyor. Türk Bayrakları ve sloganlarla Şehitler Tepesine giden vatandaşlar, şehitler için dualar okudu, terörü lanetledi.

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İstanbul'da terör saldırısının yaşandığı Şehitler Tepesi'ne gece gündüz demeden ziyaretçi akını sürüyor.



Ellerinde Türk bayrakları ile saldırının düzenlendiği yere giden vatandaşlar, dualar okudu, patlamanın olduğu yere çiçekler bıraktı.



Şehitler Tepesinde Kurân'ı Kerim okuyan İstanbul Din Görevlileri Derneği, şehitler için dua etti.



Beşiktaş Ülkü Ocaklarına üye yaklaşık 100 kişilik grup da Dolmabahçe'den Şehitler Tepesi'ne yürüdü. Yürüyüş sırasında dev bir Türk bayrağı açan grup, tepede Beşiktaş ve Kayseri şehitleri için dualar okudu.



Vatandaşlar Şehitler Tepesine giderek terörü lanetliyor.









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