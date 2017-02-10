Selahattin Demirtaş: Emperyalizmle savaşmayız

Selahattin Demirtaş’ın ‘Kimse Kürdistan halkına bu dönemde emperyalizme karşı mücadele, emperyalizmi Ortadoğu’da yenilgiye uğratma görevi yükleyemez’ dediği iddianamede yer aldı

Aydınlık gazetesinden Masum Gök'ün haberine göre; Diyarbakır Başsavcılığı tarafından HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianameye giren ortam dinlemesi kayıtlarında çarpıcı ifadeler yer aldı. 2013 yılında yapılan dinleme kayıtlarında Kürtlerin emperyalizme karşı savaşmayacağını belirten Demirtaş, “Kürtlere bu dönemde düşen şey, emperyalizme karşı koçbaşı olmak değildir. Kimse Kürdistan halkına bu dönemde emperyalizme karşı mücadele, emperyalizmi Ortadoğu’da yenilgiye uğratma görevi yükleyemez” dedi.



DONKİŞOT OLMAYIZ



21 Nisan 2013 tarihinde o zamanki adıyla Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır il binasında yapılan bir toplantıya ait olduğu belirtilen ortam dinlemesi kayıtlarına göre Selahattin Demirtaş şu ifadeleri kullanıyor: “Kürdistan’ın her bir parçası kendi ayakları üzerinde duracak kadar örgütlüdür, kendi siyasi iradesi ile kendi topraklarında demokratik bir yönetim kuracak kadar güçlüdür. Bütün dünyada artık bunu görüyor, bundan hoşlanmayanlar var olacaktır; içerde dışarda uluslararası güçler açısından fakat bunu da önlemenin tek yolu ittifaklarımızı dostluklarımızı arttırmaktır. Kendimizi kapatmak daraltmak değildir, Kürtlere bu dönemde düşen şey, emperyalizme karşı koçbaşı olmak değildir. Kimse Kürdistan halkına bu dönemde emperyalizme karşı mücadele, emperyalizmi Ortadoğu’da yenilgiye uğratma görevi yükleyemez. Bu bir haksızlıktır, önce Kürdistan kendi ayakları üzerinde duracak. Suriye’de, Irak’ta, İran’da ve Türkiye’de ve küresel çapta emperyalizme karşı Donkişot vari çıkış yapmak Kürtlerin işi değildir.”



CLİNTON’LA İSTANBUL GÖRÜŞMESİ



İddianamede yer alan başka bir ortam dinlemesi kayıdında Demirtaş 17 Temmuz 2011 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hilary Cilton ile İstanbul’da yaptığı görüşmeden bahsederek şöyle devam ediyor: “Cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Türkiye’ye ertelenmiş bir ziyaret olmakla birlikte bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ortadoğu’daki son durumla ilgili muhtemel kararlarını tartışmaları ne ise bitirecekler. Bizi de davet ettiler, ben de Gülten hanım (Kışanak) da Hilary Clinton’la Cumartesi günü İstanbul’da görüşme yapacağız......daha önce biliyorsunuz yine... Ahmet beyle (Türk) görüşme gerçekleştirmişti. Tüm Kürt halkını, Kürdistan halkını temsilen bizlerle görüşüyordu. Şimdi biz o görüşmeye gittiğimizde biz ifade edeceğiz... paylaşırsa biz ifade edeceğiz. Bu konuda Kürt halkı kararını vermiş, geri dönülmez bir noktadadır. Eğer siz bu coğrafyada gerçekten de bir istikrar arıyorsanız veya bu konuda, çözüm konusunda bir arayışınız varsa bu çözüm halk arasında ilan edilir. Bunun geri dönüşü yok. Bu konuda artık tartışılacak bir şey yok.”



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