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Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının tahliye talepleri reddedildi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için avukatlarının tahliye talepleri reddedildi. Öte yandan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı için verdiği kararın gerekçesini de açıkladı.

Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının tahliye talepleri reddedildi

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, ’Silahlı terör örgütü kurma, yönetme’, ’Terör örgütü propagandası yapma’, ’Suç ve suçluyu övme’, ’Halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik’, ’Halkı kanunlara uymamaya tahrik’, ’Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme’, ’Suç işlemeye açıkça tahrik’ ve ’Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma’ suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın tensip duruşması bugün yapıldı.

Demirtaş’ın avukatlarının tahliye talepleri reddedildi.

Mahkemenin, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamı kararının gerekçesi şöyle:

"Sanık Selahattin Demirtaş’a isnat edilen suçların sayısı ve niteliği, atılı suçların işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterin somut delillerin bulunması, sanığın savunmasının alınmamış olması, ifadeye çağrılmasına rağmen ifadeye vermeye gitmiş olup soruşturma beyanlarının gözaltına alınması sonrası alınabilmiş olması dikkati alındığında, tutuklama nedenlerinde bir değişiklik olmaması nedeniyle tutuklama nedenlerinin var olduğu, sanığa isnat edilen eylemlerin sübutu halinde bunlar için öngörülen cezaların alt ve üst sınırları dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, isnat edilen eylemlerin sayı ve yoğunluğu ile bunların nitelikleri, suçların sübutu halinde verilmesi muhtemel ceza miktarı dikkate alındığında sanığın siyasi faaliyette bulunma ve temsil hakkı ile davanın tutuklu yürütülmesindeki kamu yararı arasında ölçülü bir dengenin mevcut olduğu dikkate alınarak tahliye taliplerinin reddi ile sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."

DAVANIN NAKLİ BAŞSAVCILIĞA SORULACAK

Edirne F tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na yazı yazılarak duruşma günü Demirtaş’ın SEGBİS yoluyla hazır edilmesini de isteyen Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş’ın yargılamasının Diyarbakır’da yapılması halinde kamu güvenliği açısından tehlike yaratması ihtimaline binaen, davanın naklinin değerlendirilmesi konusunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına da hükmetti.

Mahkeme Selahattin Demirtaş’ın ilk duruşmasının 28 Nisan tarihinde yapılmasına karar verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tahliye #selahattin demirtaş #hdp
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