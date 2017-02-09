Serbest bölgelerde yatırım kolaylığı getiriliyor

"Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, AB ile ekonomik anlamda tam bir entegrasyon anlamı taşıyacağı için Türk ekonomisi ve Türk tarımı için de son derece önemlidir"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinin güncellenmesi, Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik anlamda tam bir entegrasyon anlamı taşıyacağı için Türk ekonomisi ve Türk tarımı için de son derece önemlidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sürüyor.

Partisinin önergesi hakkında söz alan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin "Gümrük Birliğini tarım ürünlerine açmak istediklerini ve bu konuda Türkiye'nin hazır olduğunu" ifade ettiği bir röportajını okuduğunu belirterek "Bu konuda hiç hazır değiliz" dedi.

Zeybekci, konuya ilişkin Genel Kurulu bilgilendirdi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili Hükümet'in son üç yıldan bu yana çok önemli bir çalışması olduğunu belirten Zeybekci, Ocak 2014'ten itibaren AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hususunda görüş birliği içinde olduklarını ifade etti.

Gümrük Birliği'nin 21 yıldan bu yana sadece sanayi ürünlerini kapsayan bir kapsamda devam ettiğine dikkati çeken Zeybekci, bu kapsamda da Türkiye'nin şu an itibarıyla ihracatının yüzde 49,5'ini, ithalatının da yüzde 42'sini AB ile yapar hale geldiğini kaydetti.



Zeybekci, şöyle devam etti:

"Son 13-14 yıl içindeki doğrudan yabancı sermaye girişlerinin de 175 milyar dolar civarındaki sermaye girişinin de yüzde 75'ini Avrupa Birliğinden alır hale geldik. Bizim, Gümrük Birliği'nde devamlı olarak şikayet ettiğimiz konu şuydu: Karar alma mekanizmalarında yer almadığımız, Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşması ve benzerlerine otomatik olarak kapılarımızı açarken o ülkelere aynı şekilde giremediğimiz gibi konuları dile getirirken, bunun sürdürülemeyeceği, özellikle yaklaşan TTIP gibi çok geniş kapsamlı serbest ticaret anlaşması benzeri anlaşmalar gerçekleşirse Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği'ni sürdüremeyeceği yönündeki görüşlerimizi AB ile müzakere ettik. 2015 yılı mayıs ayında ortak bir deklarasyonla Gümrük Birliği'nin güncellenmesini Brüksel'de kamuoyuna açıkladık.

Onun kapsamı da şuydu: Orada dedik ki; Türkiye, Avrupa Birliğiyle, Gümrük Birliği konularında karar alma mekanizmalarında yer almalıdır. İki; AB'nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı serbest ticaret anlaşması ve benzerlerine Türkiye'nin de otomatik olarak taraf olmasıdır. Üç; Gümrük Birliği'nin sadece sanayi ürünleri olan kapsamının, tarım ve gıda ürünleri, hizmetler, kamu alımlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesini görüşmek üzere ortak bir mutabakat deklarasyonu yayınladık."



"Süreçler devam etti"

O günden bugüne kadar gerek Hükümet olarak gerekse de Avrupa Birliği'nin süreçleri devam ettirdiğini belirten Zeybekci, iki tarafın da ayrı ayrı etki değerlendirmelerini yaptığını, AB'nin kendi içinde sunumlarını yaptığını, Hükümet'in de gerek kendi içinde gerekse de kamuoyu ile açık bir şekilde paylaştığını söyledi.

Zeybekci, "Geldiğimiz noktada da tarım ve gıdanın Gümrük Birliği kapsamına alınmasıyla ilgili mutabakatımızdan sonra bizim Türkiye olarak yaptığımız şu: Buğday, Mısır gibi daha birçok stratejik tarım ürünümüzü yüzde 100'ler yüzde 140'lar civarındaki gümrük duvarlarıyla koruyarak, Türkiye'deki tarımı yani çiftçimizi koruyarak, çiftçimizin desteklenmesini yüksek fiyatlarla tüketiciye ödettirerek gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği ne yapıyor? O da aynı şekilde çiftçisini destekliyor ama eti sizin bahsettiğiniz gibi 15-20 lira ile tüketici tüketirken, et üretimini bütçe kaynaklarıyla destekliyor. Aradaki farkı o şekilde kapatıyor. Türkiye olarak da bizim yapacağımız da budur. Avrupa Birliği ile tabii ki tarım ürünlerinde tedrici bir geçiş, ikincisi de tüketiciye ödettirdiğimiz tarımın desteklenmesini bütçeye koyarak, bütçe kaynaklarıyla tarımın, üreticinin desteklenmesi şeklinde gerçekleşecektir."



"Tarımdan vazgeçmemiz söz konusu değildir"

Türkiye'nin tarımda gayrisafi yurt içi hasılada Avrupa'da bir numara olduğunu, dünyada bu kapsamda ilk 10'da yer aldıklarını, tarımdan asla vazgeçmelerinin söz konusu olmadığını belirten Zeybekci, "Tarımı, çiftçimizi desteklemek şekil değiştirecektir. Bu anlamda da önümüzdeki dönemde Türkiye olarak Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Birliği ile ekonomik anlamda tam bir entegrasyon anlamı taşıyacağı için Türk ekonomisi ve Türk tarımı için de son derece önemlidir." diye konuştu.