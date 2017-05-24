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Servet Cömert unutulmadı

Kıbrıs kahramanı Emekli Tuğgeneral Servet Cömert ölümünün 3. yılında unutulmadı. Cömert'in mezarı başında yapılan anmaya Vatan Partili mücadele arkadaşları, dostları, sevenleri ve silah arkadaşları katıldı.

Servet Cömert unutulmadı

Eski Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tuğgeneral Servet Cömert ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı.

Yedikule Mezarlığı'nda yapılan anmaya Cömer ailesi, Vatan Partisi yöneticileri, dostları ile silah arkadaşları katıldı.

Törende Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in mektubunu okudu.

Servet Cömert uzun yıllar, Milli Güvenlik Akademisi ve Harb Akademileri'nde strateji alanında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 

1974’de Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan isimler arasında olan Emekli Tuğgeneral Cömert, Vatan Partisi'nde de Genel Başkan Yardımcılığı görevinin yürüttü.

Ulusal Strateji Merkezi Başkanlığı da yapan Cömert, 24 Mayıs 2014 yılında hayatını kaybetmişti.

Servet Cömert'in özelleştirme, jeopolitik ve strateji konularında çok sayıda bilimsel yayını bulunuyor.

Haber: Mesut Törün
Kamera: Bülent Ünal
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Servet Cömert #Kıbrıs #vatan partisi
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