Havayolları, karayolları, deniz ulaşımı ve demiryolu ulaşımında bilet bulmanın kolay ve pratik yöntemlerini sunan firma, internet web sitesiyle hızlı erişim imkanları sunmak adına sektörünün büyüklerinden olmaya aday olmak için büyük çapta çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz günlerde büyük projeleri üzerine bilgilerine başvurduğumuz firmanın üst düzey yetkilisi,
“İnternet dünyasında başta uçak bileti olmak üzere diğer ulaşım araçlarına ait biletleri bulmada yaşanan sıkıntının kesin bir çözüm yolu ile kolaylaştırılması gerekiyordu. İnsanların seyahat etme özgürlüklerinin kısıtlanmaması ve daha sağlıklı yolculuk yapmaları adına yakın zamanda hizmete açacağımız Biletbayi.com internet sitesi ile uçak bileti ve otobus bileti bulma sorununu hem de yabancısı olunan şehirler hakkında genel bilgiler vererek gerek iş seyahati gerekse de turistik amaç ile çıkılan seyahatlerde yardımcı olmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
Çok sayıda uçak bileti satın alma şirketlerinin ülkemizde faaliyet göstermesi, değişken fiyatların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Tatil Rehberi A.Ş’nin büyük yatırımlarla faliyete açtığı web sitesiyle dünyanın birçok ülkesine ait Havayolları firmaları ve Otobus firmaları ile anlaşmalı çalışacak bu da bilet fiyatları karşılaştırmasını daha rahat hale getirecektir.
Kolay kullanımlı ekran, hızlı menü özelliği, satın alma kolaylıkları, ödeme yöntemlerinde daha fazla seçenek ile hizmete başlayan olan Biletbayi.com ile artık daha güvenli bir şekilde uçak, otobüs, tren ve deniz yolculuğunun yapılacağını düşünüyoruz.Yakın zamanda aktif bir şekilde faaliyete başladığında, kısa süreli incelemelerimiz ardından, şirketin çalışması ve iddiasındaki haklılık payları ile ilgili yeni bir haber ile karşınızda olacağız dedi.
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