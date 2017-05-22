Havayolları ve karayolları yolculuklarının her geçen gün daha lüks ve daha modern hale dönüştürülmesinde yeni bir çığıra imza atan Biletbayi.com​ CEO'su irfan Akmehmet​, seyahatte kolaylık ilkesiyle dev yatırımları yapmaya hazırlanıyor.

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