Adana'nın Seyhan Belediyesi'nin Twitter hesabı üzerinden "Sevgili Adanalılar, Uçuşa hazır mısınız ? #seyhanbelediye" paylaşımı yapıldı. Bu paylaşımda, Edremit Belediyesi'nden " "İniş takımlarınıza zeval gelmesin emmoğlu", Silivri Belediyesi'nden de "Yine mi yaniyrük" cevabı verildi.

Adana Seyhan Belediyesi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden ilginç bir paylaşım yapıldı.



Belediye tarafından yapılan paylaşımda "Sevgili Adanalılar, Uçuşa hazır mısınız ? #seyhanbelediye" denildi.



Ayrıca paylaşımda hava sıcaklığının 50 derece olduğunu gösteren bir fotoğraf da yer aldı.



EDREMİT BELEDİYESİ'NDEN YANIT



Seyhan Belediyesi'nin bu ilginç paylaşımında ilk yanıt Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nden geldi.



Edremit Belediyesi, yanıtında, "İniş takımlarınıza zeval gelmesin emmoğlu" ifadelerini kullandı.



SİLİVRİ BELEDİYESİ: YİNE Mİ YANİYRÜK



Ayrıca, İstanbul Silivri Belediyesi de paylaşıma yanıt verdi. Silivri Belediyesi tarafından verilen cevapta "Yine mi yaniyrük" yazıldı.



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