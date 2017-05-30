Bahçeli konuşuyor
Bahçeli konuşuyor
07.00'den itibaren yasaklandı
07.00'den itibaren yasaklandı
AKP'de ilk tasfiyeler gerçekleşti
AKP'de ilk tasfiyeler gerçekleşti
Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme
Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme

SGS geliyor! Tüm bölgelere uygulanacak

Serbest Geçiş Sistemi (SGS) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün ardından, trafiği yoğun olan tüm bölgelerde uygulanacak. Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye girmesiyle İstanbul'un trafiğinde yüzde 30 rahatlık sağlandığı belirtiliyor.

SGS geliyor! Tüm bölgelere uygulanacak

İstanbul'da trafiği rahatlatmak amacıyla daha önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uygulanan ve son olarak da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki turnikelere kurulmaya başlanan Serbest Geçiş Sistemi (SGS)'ninTürkiye'deki yoğun olan bölgelerin tümünde uygulanacağı kaydedildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, İntertraffic İstanbul Fuarı'nda Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye girmesiyle İstanbul'un trafiğinde yüzde 30 rahatlık sağlandığını belirten Aselsan Trafik Otomasyon ve sağlık Grup Başkanı Erkan Dorken, şöyle konuştu:

"Serbest Geçiş Sistemi şu anda FSM'de, İzmir Çeşme'de, Osmangazi Köprüsü kavşağında hizmette. SGS daha hızlı geçiş imkânı veriyor. OGS ve HGS sisteminin entegrasyonunu sağladık. Türkiye'nin her tarafına bu sistem yapılacak. Hem önden hem de arkadan tespit sistemi var. Günde bir milyon kişi geçiş yapıyor. Bir milyon kişiden ücret toplanıyor. FSM'den günde 130 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 120 bin, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 250 bin, Mahmutbey yolundan 200 bin, Edirne'ye kadar, İzmir, Mersin, Adana, Gaziantep Şanlıurfa'ya kadar uzanıyor."

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #serbest Geçiş Sistemi #sgs #köpr #sabah #izmir #Çeşme #osmangazi köprüsü #istanbul #ASELSAN #ogs #hgs #türkiye #fsm #15 temmuz şehitler köprüsü #Kuzey Marmara Otoyolu #edirne #Mersin #adana #gaziantep #şanlıurfa
banner863
Önceki Haber
Manisa Saruhanlı'da deprem (Son Depremler 30 Mayıs)
Sonraki Haber
Diyarbakır'da 43 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.