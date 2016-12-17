Sıhhiye Er Hasan İlhan'ın naaşı, Denizli'ye getirildi

Çardak Havaalanı'na getirilen şehit İlhan'ın (20) naaşı, Denizli Vali Yardımcısı Ali Cergibozan, Çardak Kaymakamı Uğur Tutkan, Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, askeri erkan, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulduğu sırada annesi Hanife, babası Süleyman ve kardeşi Fatih, gözyaşlarına hakim olamadı.
Havaalanından konvoy eşliğinde Denizli'ye getirilen Şehit Er İlhan'ın naaşı, Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nda bulunan 11. Komando Tugay Komutanlığı'ndaki hastane morguna kondu.
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