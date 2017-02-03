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Siirt'te 320 şüpheli hakkındaki FETÖ iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 320 şüpheli hakkında Siirt'te hazırlanan ilk iddianame, Siirt Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi

Siirt'te 320 şüpheli hakkındaki FETÖ iddianamesi kabul edildi

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 320 şüpheli hakkında, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin, Siirt Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği bildirildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, çeşitli rütbelerdeki 332 askeri personel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 320 şüpheli hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından iddianame hazırlandığı, iddianamenin Siirt ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kamu davası açıldığı belirtildi.

Açıklamada, 12 şüpheli hakkında ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, aynı şüpheliler hakkında "FETÖ/PDY silahı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #siirt #fetö
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