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Siirt'te çatışma: 1 şehit

PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Siirt'te çatışma: 1 şehit
SİİRT'in Eruh İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Eruh İlçesi'nin Çırav Dağı bölgesindeki operasyon yapan güvenlik güçleri akşam saatlerinde Akmeşe Mevkii'nde bir grup teröristle karşılaştı ve çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Siirt'e getirilerek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bölgeye sevk edilen takviye birliklerin de katılımıyla, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon devam ediyor.

Kaynak: DHA
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