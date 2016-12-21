Siirt'te terör operasyonu

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgüt PKK/KCK'nın deşifresi ve engellenmesine yönelik Pervari, Eruh, Baykan ve Kurtalan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Kaynak: AA
Operasyonda bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 20 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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