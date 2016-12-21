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Siirt'te terör operasyonu

Siirt'in Pervari, Eruh, Baykan ve Kurtalan ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te terör operasyonu
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgüt PKK/KCK'nın deşifresi ve engellenmesine yönelik Pervari, Eruh, Baykan ve Kurtalan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 20 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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