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Siirt'te yasak 7 Haziran'a kadar uzatıldı

Siirt'te "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulamasının 7 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Siirt'te yasak 7 Haziran'a kadar uzatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Eruh ilçesi Dikboğaz Jandarma Karakol  Komutanlığının doğusu Kelusta Tepe ile Bağgöze Jandarma Karakol Komutanlığının  kuzeyi Heliz Deresi mevkisinin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği,  uygulamanın buralarda 15 gün süreyle uzatıldığı belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve  güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletin her türlü terör tehdidi ve  saldırısından korunması amacıyla bölgede emniyet ve asayiş temin etmek amacıyla  ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı kaydedilen açıklamada, şu  ifadeler yer aldı:
 
"Söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin  sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin  korunması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile Askeri Yasak Bölgeler ve  Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bölgeye gidebileceği  değerlendirilen vatandaşların, mezkur alanlardaki yasa dışı unsur ve bunlara  yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 24 Mayıs-7 Haziran  tarihlerinde 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."
 
Açıklamada, vatandaşların, can ve mal güvenliği açısından bu alanlara  girmesinin yasaklandığı vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #siirt #valilik #yasak #Geçici özel güvenlik bölgesi
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