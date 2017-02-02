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Silahlı fotoğrafla referandum için 'hayır' diyenleri tehdit eden iki lise öğrencisi gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından silahlı fotoğraf paylaşarak, referandumda "Hayır" oyu kullanacaklara yönelik tehdit içeren ifadeler yazan iki lise öğrencisi gözaltına alındı

Silahlı fotoğrafla referandum için 'hayır' diyenleri tehdit eden iki lise öğrencisi gözaltına alındı

Düzce'de, sosyal medya hesabından silahfotoğraf paylaşarak, referandumda "Hayır" oyu kullanacaklara yönelik tehdit içeren ifadeler yazan iki lise öğrencisi gözaltına alındı. 

Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise öğrencileri olduğu öğrenilen Ş.S.A. ve G.E.Ç. isimli şahısların Melen Çayı kenarında çekilen fotoğraflarının montajlanarak kentin meydanı olan Anıtpark'ta çekilmiş gibi yansıtıldığını söyledi. 

NİÇİN BÖYLE BİR PAYLAŞIM YAPTIKLARINI AÇIKLADILAR

Şüpheli Ş.S.A'nın sosyal medya hesabından "Başkanlık sistemine 'Hayır' diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız" notuyla yapılan paylaşımın ardından Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını belirten Deniz, şüphelilerin ilk sorgularında, "Vatanı ve milleti sevdikleri için" böyle bir paylaşım yaptıklarını söylediklerini kaydetti. 

Deniz, şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiğini sözlerine ekledi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #silah #fotoğraf #sosyal medya #düzce
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