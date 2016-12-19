Silahlı suikasta uğrayan Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov kimdir

Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 2013 yılından bu yana Ankara'da görev yapıyordu.



Moskova'da 1954 yılında doğan Karlov, 1976'da Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünden, 1992 yılında ise Diplomasi Akademisi'nden mezun olarak yüksek öğrenimini tamamladı. Karlov, 1976'dan beri diplomatik alanda çalışmalarını sürdürüyordu.



SSCB, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatının yanı sıra yurtdışı temsilciliklerinde, özellikle 1976-1981 ve 1984-1990 yıllarında SSCB'nin Kuzey Kore'deki büyükelçiliğinde, 1992-1997 yıllarında da Rusya'nın Güney Kore Cumhuriyeti'ndeki büyükelçiliğinde farklı görevlerde çalıştı. Karlov, 2001-2006 döneminde ise Kuzey Kore'de büyükelçi olarak görev yaptı.



Karlov, 2007-2013 döneminde de ülkesinin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.



Büyükelçi Karlov, 2013 yılının Temmuz ayından bu yana Rusya'nın Ankara Büyükelçisi olarak görevini sürdürüyordu. Korece ve İngilizce bilen Karlov, evli ve bir çocuk babasıydı.