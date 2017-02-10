İstanbul Silivri'de uyuşturucu operasyonu

Silivri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



Silivri Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu imal edildiği ihbarı üzerine Selimpaşa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Evde, 818 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çeşitli malzeme ele geçirdi.



Polis, evi kiralayan B.K, Türkmenistan uyruklu M.S ve M.A'yı gözaltına aldı.



Türkmenistan uyruklu M.S'nin sınır dışı edilmesi için işlem başlatılırken, B.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.