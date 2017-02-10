Silivri'de uyuşturucu operasyonu

Bir araçta ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili 3 kişi tutuklandı

İstanbul Silivri'de bir araçta 36 gram bonzai ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunun Mimar Sinan Mahallesi mevkisinde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.



Aracın ön kısmında yere saçılmış poşetler içerisinde 36 gram bonzai ve iki tarafı testereli av bıçağı ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.