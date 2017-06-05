Silivri'de metruk bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Silivri'de metruk bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu yan yol üzerindeki metruk bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını yakındaki tır parkı ile gıda deposu olarak kullanılan alana sıçramadan söndürdü.



Metruk bina, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.