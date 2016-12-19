CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Silvan'daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki 14 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Silvan'daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki 14 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, huzur, güvenlik, emniyet ve kamu huzurunun sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kırsaldaki Kazandağı, Demirkuyu, Taraklı, Darıseven, Kalemli, Toklar, Boğazönü, Dönenkaya, Çalönü, Gürpınar, Ormandışı, Taşpınar, Altınkum ve Arı mahallelerinde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 06.00'da sona erdi.

Kaynak: AA
Etiketler; #silvan #diyarbakır #sokağa çıkma yasağı
banner863
Önceki Haber
Beki İkala Erikli'nin ölümünde 'şaka' detayı
Sonraki Haber
AKP'den Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na FETÖ soruları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.