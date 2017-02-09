Sinan Oğan: Bahçeli'nin Perinçek açıklaması 'Hayır'ı artıracak

MHP’nin olağanüstü kurultay sürecindeki Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan, Devlet Bahçeli’nin Doğu Perinçek açıklamasından sonra "Hayır" oylarının artacağını söyledi. Bahçeli’nin açıklamasının tabanda büyük tepki topladığını söyleyen Oğan, “Milliyetçi hareketin yüzde 90’ı ‘Hayır’ diyecek biliyorduk. Artık yüzde 95 ‘Hayır’ diyecektir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Doğu Perinçek çıkışı siyasetin gündeminde.



Türk Milliyetçileri “Hayır” diyor Organizasyonu Komitesi”ni kuran parti içi muhalefet 18 Şubat’ta yapacakları kritik toplantı öncesinde siyasi partilerle görüşmeye başladı.



MHP’li vekiller Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve Genel Başkan adayları Ümit Özdağ ve Sinan Oğan’ın yer aldığı heyetin ilk durağı Demokrat Parti’ydi.



Demokrat Parti ziyaretinde konuşan Sinan Oğan, Devlet Bahçeli’nin Doğu Perinçek açıklamasından sonra ‘Hayır’ oylarının artacağını söyledi.



Ümit Özdağ da Başkanlık sistemine karşı üniter devleti savunduklarını belirtti.



Ziyarette konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da refaradumda Hayır oyu vereceklerini yineledi.



Heyet daha sonra Büyük Birlik Partisi’ni ziyaret etti.



HABER-KAMERA: TANSEV KARA

ulusalkanal.com.tr