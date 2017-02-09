Danıştay'dan
Danıştay'dan "ranta" fren
İşte Robin van Persie'ye verilen ceza
İşte Robin van Persie'ye verilen ceza
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması

Sinan Oğan: Bahçeli'nin Perinçek açıklaması 'Hayır'ı artıracak

MHP’nin olağanüstü kurultay sürecindeki Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan, Devlet Bahçeli’nin Doğu Perinçek açıklamasından sonra "Hayır" oylarının artacağını söyledi. Bahçeli’nin açıklamasının tabanda büyük tepki topladığını söyleyen Oğan, “Milliyetçi hareketin yüzde 90’ı ‘Hayır’ diyecek biliyorduk. Artık yüzde 95 ‘Hayır’ diyecektir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Doğu Perinçek çıkışı siyasetin gündeminde.

Türk Milliyetçileri “Hayır” diyor Organizasyonu Komitesi”ni kuran parti içi muhalefet 18 Şubat’ta yapacakları kritik toplantı öncesinde siyasi partilerle görüşmeye başladı.

MHP’li vekiller Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve Genel Başkan adayları Ümit Özdağ ve Sinan Oğan’ın yer aldığı heyetin ilk durağı Demokrat Parti’ydi.

Demokrat Parti ziyaretinde konuşan Sinan Oğan, Devlet Bahçeli’nin Doğu Perinçek açıklamasından sonra ‘Hayır’ oylarının artacağını söyledi.

Ümit Özdağ da Başkanlık sistemine karşı üniter devleti savunduklarını belirtti.

Ziyarette konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da refaradumda Hayır oyu vereceklerini yineledi.

Heyet daha sonra Büyük Birlik Partisi’ni ziyaret etti.
 
HABER-KAMERA: TANSEV KARA
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #mhp #Sinan oğan #devlet bahçeli #doğu perinçek #vatan partisi
banner863
Önceki Haber
Bahçeli-Perinçek arasındaki karşılıklı açıklamalara Bekir Bozdağ da dahil oldu
Sonraki Haber
Zooloji ve Doğa Müzesi kuruldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.