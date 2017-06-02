Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan 13 askerden 5'i bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tekniker Başçavuş Fevzi Kıral, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.



Şehidin naaşı Akhisar Cemevi önüne getirildi. Okunan özgeçmişinin ardından İzmir Aliağa cemevinden gelen dede Gökmen Savak cenaze namazı kıldırdı.



Tören sırasında şehidin annesi Nurdan, babası Sabri, eşi Nirgül, kızları Sude Nur ile Zehra ve ağabeyi Yüzbaşı Hürşehit Kıral, tabuta asker selamı verdi, birlikte tabuta sarılıp şehidin fotoğrafını öptü.



Şehit için dökülen gözyaşı ve yakılan ağıtlar törene katılanları da ağlattı.







Şehidin naaşı kılınan namazın ardından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.



Ailesinin evinin önüne götürülerek helallik alınan Kıral'ın cenazesi, Beyoba mezarlığında dualarla toprağa verildi.



Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Tugay Komutanı Piyade Albay Şefik Güvenç, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, Tur Yıldız Biçer, Mazlum Nurlu, Erkan Akçay, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, şehidin arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



İzmir Gaziemir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli olan şehit Kıral, 10 gün önce geçici görevle Şırnak'a gitmişti.







Üsteğmen Kesikbaş ve Uzman Çavuş İncekar son yolculuğuna uğurlandı



Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş ile Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekar, memleketleri Merzifon'da son yolculuklarına uğurlandı.



Merzifon Devlet Hastanesi morgundan alınan Kesikbaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Bahçelievler Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.



Helallik alınıp dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Paşa Camisi'ne götürüldü.



Törende güçlükle ayakta durabilen anne Halime Kesikbaş, "Sana söz verdim oğul, ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim." dedi.



Şehidin 8 aylık hamile eşi Gizem Kesikbaş da eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



Şehit İncekar'ın cenazesi de Merzifon Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Tekke Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.



Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Merzifon Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla törenin düzenleneceği Paşa Camisi'ne getirildi.







Şehidin annesi Nurdane ve babası İsmail ile eşi Didem, çocukları Ata Yağız (12) ve Yiğit Ali (10) İncekar, gözyaşlarına hakim olamadı. Törene Didem İncekar, şehit eşinin üniformasını giyerek, çocukları ise babalarının şapkasını takarak katıldı.

İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehitlerin cenazeleri, Merzifon Şehitliği'nde toprağa verildi.



Törene şehitlerin aileleri ve yakınları ile Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Vali Salih Işık, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AKP Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ile çok sayıda vatandaş katıldı.







Albay Oğuzhan Küçükdemirkol son yolculuğuna uğurlandı



Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Albay Oğuzhan Küçükdemirkol için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



Şehidin annesi Muazzez, eşi Yasemin, kızı Zeynep, oğlu Gökhan Küçükdemirkol ve yakınları tören öncesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.



Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı milletvekilleri, garnizonda görevli askerler, emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.







Namaz sonrasında şehidin cenazesi, askerlerin omzunda top arabasına alındı.



Top arabası, arkasındaki kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı.



Şehit Albay Oğuzhan Küçükdemirkol'un şehitliğe uğurlanması sırasında ise duygusal anlar yaşandı. Rahatsızlığı nedeniyle uğurlamaya tekerlekli sedye ile katılan şehidin annesi Muazzez Küçükdemirkol, "oğlum beni bırakıp nereye gidiyorsun" diye gözyaşı döktü.



Şehidin 6 yaşındaki oğlu Gökhan ise şehit babasını asker selamı ile uğurladı.



Askerler tarafından top arabasından cenaze aracına alınan şehidin naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü.



Yüzbaşı İlker Acar son yolculuğuna uğurlandı



Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı İlker Acar, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.



Balıkesir Devlet Hastanesi morgundan alınan Yüzbaşı Acar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, şehir merkezindeki Zağnos Paşa Camisi'ne getirildi.



Törende, şehidin eşi Gülçin ve annesi Nurdane Acar ayakta durmakta güçlük çekerken, çocukları Öykü Ada ve Yiğit Ece ile yakınları ilgilendi.



Kılınan namazın ardından Yüzbaşı Acar'ın cenazesi Balıkesir Şehitliği'nde toprağa verildi.



Törene, Yüzbaşı Acar'ın ailesi ve yakınları ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve çok sayıda vatandaş katıldı.