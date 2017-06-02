İstanbul'dan Ankara'ya Amasya'dan Hatay'a... Şırnak Şenoba'da şehit olan 6 vatan evladı daha bugün ebediyet uğurlandı. Şehit aileleri kahraman mehmetçiklerini asker selamıyla uğurladı. Binlerce yurttaş, kahramanlarını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Kimi doyasına fotoğrafını öptü...Kimi şehidinin üniformasını giydi.Türkiye, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan 6 vatan evladını daha son yolculuğuna uğurladı.



Pilot Kurmay Albay Gökhan Peker... İstanbul Çatalca'ya bağlı Nakkaş Köyü'nde doğup büyümüştü. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde askeri ataşe olarak görev yaptı. Üstün hizmet madalyasıyla ödüllendirildi. Güneydoğu'da yürütülen terörle mücadelede de aktif rol aldı Peker.



Gökhan Peker için köyünün meydanında yapıldı tören. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Şehit Albay törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol Ankara'da uğurlandı son yolculuğuna.



Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Eski Milli Savunma Bakanı Barlas Doğu katıldı.



Amasya 2 evladı için saf tuttu.. Uzman Çavuş Hakan İncekar ve Pilot Üsteğemen Abdülmuttalip Kesikbaş aynı helikopterdeydiler, birlikte şehit oldular.



Uzman Çavuş Hakan İncekar'ın eşi şehidin üniformasını giydi. Çocukları ise babalarının şapkasını taktı.



Şehit Kesikbaş'ın amcası Astsubay Osman Kesikbaş da Hatay'da görev sırasında 2003 yılında şehit olmuştu. İncekar ve Kesikbaş Merzifon'da toprağa verildi.



Manisa'da da şehit töreni vardı. Tekniker Başçavuş Fevzi Kıral'ın naaşı cemevine götürüldü. Törene binlerce yurttaş katıldı. Şehidin ağabeyi Yüzbaşı Hürşehit Kıral da tabuta asker selamı verdi.



İzmir Gaziemir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli olan şehit Kıral, 10 gün önce geçici görevle Şırnak'a gitmişti.



Yüzbaşı İlker Acar da Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.



İlker Acar'ın asıl görev yerinin İskenderun'daki 39'ncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı olduğu, geçici olarak 23'ncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda görevlendirildiği bildirildi.



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