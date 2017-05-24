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Şırnak'ta 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Şırnak'ta 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde süren operasyonda 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Yaralı polisler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Terör örgütüne yönelik operasyon devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #beytüşşebap #pkk
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