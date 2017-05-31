Şırnak, Uludere Şenoba bölgesi yakınlarında bir helikopterimiz düştüğü öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) helikopterin düşmesi sonucu 13 askerin şehit olduğunu duyurdu. Düşen helikopterde 1 tümgeneral, 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 başçavuş, 2 uzman çavuş bulunuyordu

Şırnak, Uludere Şenoba bölgesi yakınlarında bir helikopterimiz düştüğü öğrenildi. Olay yerine helikopterler ve zırhlı araçlarla çok sayıda asker ile ambulans sevk edilirken, şehitlerin olduğu öğrenildi. Orgeneral Hulusi Akar, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Şırnak'a gidiyor.



TSK'dan açıklama

31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir.

Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



Şehit cenazeleri Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

Şehit olan 13 askerin cenazeleri olay yerine giden ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Şehit cenazelerinin yapılacak otopsinin ardından yarın düzenlenecek tören ile memleketlerine uğurlanacağı belirtildi.



Şehitlerimizin isimleri

Tümgeneral Aydoğan Aydın



Albay Oğuzhan Küçükdemir



Albay Gökhan Peker



Yarbay Songül Yakut



Binbaşı Koray Onay



Yüzbaşı İlker Acar



Yüzbaşı Nuri Şener



Başçavuş Mehmet Erdoğan



Uzman Çavuş Zeki Koç



Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak



Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş



Başçavuş Fevzi Kıral



Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal



"Kışladan bir asker bile çıkmayacak"

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında Hakkari'de operasyonda olduğunu ve darbe girişimini haber alır almaz Kayseri'de komuta ettiği tugayı arayarak "Kışladan bir asker bile çıkmayacak" emrini vermişti.



Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın, Kato'daki operasyon durumunu Erdoğan'a böyle bildirmişti









Tümg. Aydoğan Aydın kimdir?

1987 Kara Harp Okulundan mezun oldu.

1988-1992 İstanbul 6’ıncı P.Tug. Takım Komutanlığı

1992-1998 ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞINDA TİM Komutanlığı,

1998-2000 Kara Harp Akademisi Öğrenim

2000-2001 Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığında Harekat Ş.Md.lüğü

2001-2008 ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞINDA Tabur K.lığı ve Kurmay Başkanlığı

2008-2010 Almanya’da NATO Daimi Görev

2010-2012 GÖKÇE ADA’da Komando Alay Komutanlığı,

2012-2016 Kayseri Komando Tugay Komutanlığı,

2016-.. ŞIRNAK 23’üncü Jandarma Sınır Tüm.K.lığı





Başbakan Yıldırım'dan şehit komutanın ailesine taziye ziyareti

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın evine giderek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, "Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir helikopterin, yüksek gerilim hatlarına takılarak kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 13 askerimizin şehit olduğu haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Bizleri derin bir acıya boğan bu elim olayda, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu 13 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Akşam saatlerinde, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin, yüksek gerilim hatlarına takılarak kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 13 askerin şehit olduğu haberini teessürle öğrendiğini ifade eden Yıldırım, mesajında "Bizleri derin bir acıya boğan bu elim olayda, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli aileleri ve yakınları başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sabır ve baş sağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.





Jandarmanın tarihteki ilk kadın ilçe jandarma komutanı olarak görev yapan Yarbay Songül Yakut da helikopter kazasında şehit düştü.





Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şırnak’ta askeri helikopterin düşmesiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bir askeri helikopterin düştüğüne ilişkin ilk bilginin, Beştepe’de MGK Toplantısının ardından MGK üyelerine verilen iftar esnasında ulaştığını açıkladı. Helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesiyle meydana gelen elim kazada can kayıpları da olmasından derin üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit askerlere Allah’tan rahmet temennisi eşliğinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a başsağlığı dileklerini de ilettiği kaydedildi.



Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu "Şırnak'ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun" dedi.



Vatan Partisi'nden başsağlığı mesajı

Şırnak'ta helikopter kazası sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin başta aileleri olmak üzere tüm milletimizin başı sağ olsun.



Hükümetten düşen helikopterle ilgili ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; Şırnak'tan acı bir kaza haberi, yine yüreğimize kor ateşler düştü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun..." ifadelerini kullandı.





